Kütahya'da tarlaya uçan otomobilde 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tarlaya uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesine bağlı Yarış-Sarıayak köyleri arasındaki Gencel mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.V. İdaresindeki 43 FL 305 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan aynı aileden A.V. E.V. ve F.V. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil