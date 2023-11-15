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Kütahya'da Resmi Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Kütahya'da bir kuruma ait resmi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si memur 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.