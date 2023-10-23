Kütahya'da park halindeyken yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu
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Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi'nde park halindeyken bir otomobilde çıkan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve Kütahya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kütahya'da park halindeyken yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, 43 AAY 762 plakalı otomobilini Hamidiye Mahallesindeki evinin önüne park etti.
Bir süre sonra park halindeki aracın motor bölümünden duman geldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler.
Olay yerine gelen Kütahya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil