Kütahya'da otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı kamerada
Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza sonucunda kurye yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yeşil ışıkta geçen motosikletli kuryeye, Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil çarptı. Kazada, kurye yaralanırken, kaza anı kameraya işte böyle yansıdı.
Yaralı kuryenin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil