Kütahya'da otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı kamerada

Kütahya'da otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yeşil ışıkta geçen motosikletli kuryeye, Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil çarptı. Kazada, kurye yaralanırken, kaza anı kameraya işte böyle yansıdı.

Yaralı kuryenin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - KÜTAHYA