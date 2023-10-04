Kütahya'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş-Yalnızsaray karayolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 43 FK 888 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil