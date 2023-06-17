Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Kütahya-Eskişehir kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Orhan D. yönetimindeki 34 AK 0757 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 ABN 540 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki Fadime Ş, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Fadime Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Otomobil