Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gediz- Simav Çevre Yolu'ndaki Buğday Pazarı Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.C. (46) yönetimindeki 45 R 7822 plakalı otomobil, R.S. idaresindeki 45 TY 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada A.C., H.C. ve İ.T.C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil