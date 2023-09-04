Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Sevdiğin-Karaağaç köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 43 DA 981 plakalı traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İsimleri belirtilmeyen yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA