Kütahya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 16 AGS 103 Plakalı otomobil ile 45 HD 1833 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada M.K. ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - KÜTAHYA