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Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 kişi yaralandı

30 Kasım 2023 12:11 Son Güncelleme: 12:13 Abone Ol

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.