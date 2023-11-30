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Kütahya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Eryiğit Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 43 BB 630 plakalı otomobil ile araç ile 34 PNL 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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