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Kütahya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

30 Kasım 2023 11:48 Son Güncelleme: 11:50 Abone Ol

Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.