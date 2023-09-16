Kütahya'da Mikro Bölgeleme Çalışmaları Başladı

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenen 11 ile ek olarak Kütahya'nın da dahil edildiği mikro bölgeleme çalışmalarının başladığının müjdesini verdi.

Geleceğin Kütahya'sını inşa etmek için yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin geleceği için çok önemli bir adım daha attı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenen 11 ile ek olarak Kütahya'nın da dahil edildiği mikro bölgeleme çalışmaları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın yer tespit tutanağını imzalamasıyla resmen başladı.

Mikro bölgeleme çalışmasının şehrimizin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Işık, "İller Bankası ile Kütahya Belediyemizin arasında imzalanacak olan bir protokol çerçevesinde İmar Planlarımıza Esas Mikro Bölgeleme, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Yapım İşinin yer tespit tutanağını imzalıyoruz. Bilindiği gibi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere ülkemizin 11 ilini derinden etkileyen ve yaralayan deprem felaketi sonrası devletimiz ve devletimizin ilgili kurumları deprem bölgelerinde yer alan şehirlerimizde imara açık ya da açılacak olan alanların zemin etütlerinin incelenmesi esas olmak üzere mikro bölgeleme çalışması çerçevesinde bir çalışmayı başlattı. 11 ilimize ilave olarak 12'inci olarak Kütahya'mızda bizim de daha önce yapmış olduğumuz talep üzerine devletimiz ve ilgili kurumlarımız uygun gördü ve bu 12 ilde yapılaşmaya açılmış olan alanların zemin etüdü açısından incelenerek bir yol haritasının ortaya konulması amacıyla Kütahya'mızda bu illerden birisi olarak yer aldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihale çerçevesinde ihaleyi alan yüklenici firmamızın yetkilisi Ertan Keser Bey aramızda ve ekibi burada. Kütahya'mızda 4 bin 800 hektar yani 48 bin dekarlık yerleşime açılmış yapıların bulunduğu arsaların da içinde yer aldığı alanın zemin etütlerinin yapılıp ona göre üzerine yapılacak binanın şartları, verilecek kat sayısı ve diğer teknik özellikleri belirleyecek çok önemli bir çalışmayı bugün itibariyle başlatıyoruz. Birkaç aylık çalışma sonucunda rapor elimize geldikten sonra artık hangi taşınmazda hangi özellikte yapı yapılacak veya taşınmaz sahiplerinin talep ettiği yapıya uygun imar şartlarını belirlemek durumunda kaldığımızda bu çalışma elimizde çok önemli bir referans olacak. Başta Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm müdürlüklerimize ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erken yola çıktık, bu çalışmayı deprem olmadan önce resmi müracaat olarak yapmıştık. Sonra yaşanan deprem felaketi bu işi hızlandırdı ve Türkiye'nin depreme muhatap olmayan 12'inci ili olarak bu çalışmaya başlayan ilk il olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İller Bankamıza da böyle bir çalışma çerçevesinde ilimizi dahil ettiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma yetkilisi Ertan Keser mikro bölgeleme çalışmasının detaylarıyla ilgili olarak, "Çalışma çerçevesinde 245 adet sondaj yapacağız. Bunun yanında sismik çalışmalar, mikrotremör çalışmaları ve 10 tane de paleosismolojik hendek çalışması gerçekleştireceğiz. Hendek çalışmalarını üniversitelerden hocalarımızın desteğiyle yapacağız. Buradaki fayların davranışlarını inceleyip raporlayacağız. Onayı aldıktan sonra da raporu İller Bankası'na ve Kütahya Belediyesi'ne sunacağız" dedi. - KÜTAHYA