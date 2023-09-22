Kütahya'da Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 12. Ulusal/7. Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi, Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Kongrede kırsal turizm ve kalkınma konuları ele alınacak.

Kütahya'da Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi

Vali Musa Işın:

" Kütahya ; kış turizmiyle, yeşil bitki örtüsüyle, termal zenginliği, coğrafyası, dağları, kayak merkezi ve güzel coğrafyasıyla herkese açıktır"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen, Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Ulusal/7. Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi başladı.

Kongresinin açılışında konuşan Dumyupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya merkez ve ilçelerinde yüksek potansiyele sahip bir çok kırsal turizm destinasyonu bulunduğunu ifade etti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı da, Türkiye'de kırsal turizmin henüz yaygınlaşmadığını ve kurumsallaşmadığın dile getirdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Türk dünyasından gelen misafirleri ve akademisyenleri kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kütahya'nın kırsal kalkınma açısından önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Işın, "Kütahya; kış turizmiyle, yeşil bitki örtüsüyle, termal zenginliği, coğrafyası, dağları, kayak merkezi ve güzel coğrafyasıyla herkese açıktır. İlimiz bu manada ender şehirlerden biri. Şehirlerdeki kesif hayat insanları doğaya ve doğal güzelliklerin zengin olduğu alana teşvik etmektedir. İnşallah ilimiz bu alanda da öncü şehirlerimizden, cazibe merkezlerinden bir tanesi olacaktır" dedi.

"Kentten Kırsala Dönüş" temasıyla düzenlenen, kırsal turizm ve kalkınmanın sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve diğer çeşitli açılardan ele alınacağı kongre, 24 Eylül Pazar günü sona erecek.