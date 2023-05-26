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Kütahya'da Kavşakta Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Kütahya'da Kavşakta Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet Karayolu Tepecik Kavşağı'nda meydana geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet Karayolu Tepecik Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden Tavşanlı'ya gitmekte olan M.A. idaresindeki 03 AAY 413 plakalı kamyonet ile M.U. yönetimindeki 43 FF 516 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüsü M.U. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Tavşanlı Kütahya Otomobil Haberler

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