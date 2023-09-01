Kütahya'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da, araçları üzerindeki tanklardan kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıt aktaran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlının araçlarındaki kaçak akaryakıtı aktardığı bilgisine ulaştı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya'da, araçları üzerindeki tanklardan kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıt aktaran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Civli Mahallesi civarında 3 zanlının araçlarındaki kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıtı aktardığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 araçtan birbirine karışımlı kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen tanklarda bulunan maddeyi aktaran M.A.T, A.A.T. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada 23 adet 1 tonluk tank içinde dolu şekilde karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde, 3 adet boş 1 tonluk tank, jeneratö ile, pompa ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.