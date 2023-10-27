Kütahya'da Emlak ve Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da emlakçı ve bankacı olduğunu söyleyerek ev satmak ve kredi vermek bahanesiyle çok sayıda kişiyi dolandırmaktan gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da emlakçı ve bankacı olduğunu söyleyerek ev satmak ve kredi vermek bahanesiyle çok sayıda kişiyi dolandırmaktan gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince dolandırıcılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik 2 aylık projeli çalışma sonucu iş yeri adı altında sosyal medyadan da ilanlar vererek gayrimenkul alım satım işi yapan ve ev sahiplerinden habersiz bazı evleri satışa sunup 'kapora' adı altında ve 'evde ipotek ya da icra var, ödemesi yapıldıktan sonra satış olur' bahanesiyle defalarca para istedikleri, ancak bu paraları ev sahiplerine göndermedikleri, iş yerinde çalışanları ve kendileri ev sahibi rolüne girip, müşteriyle görüşmeler yaptıkları, bununla birlikte yine bankacı rolüne girerek düşük faizli krediler verebileceklerini söyleyerek, talep edenler için başvuruda bulunduklarını, sonucu beklemeleri gerektiğini söyleyip müşterilerini dolandırdıkları tespit edilen S.A.A.(33), A.A. (23), M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19), T.S. (19) isimli 8 şüpheli düzenlenen operasyonla adreslerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bir miktar para, çeşitli dijital materyaller ile birçok senet, tapu ve ajanda ele geçirildi. Şüphelilerden S.A.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA