Kütahya'da Emlak ve Banka Dolandırıcıları Yakalandı

Kütahya'da emlakçı ve bankacı kimliğiyle ev satmak ve kredi vermek bahanesiyle dolandırıcılık yapan 8 kişi, 2 aylık çalışmanın ardından operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, para, dijital materyaller, senetler, tapular ve ajandalar ele geçirildi.

Kütahya'da emlakçı ve bankacı kimliğine bürünerek ev satmak, kredi vermek bahanesiyle çok sayıda kişiyi dolandıran 8 kişi 2 aylık çalışmanın ardından operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince dolandırıcılık olaylarının tespit ve önlenmesine yönelik, yaklaşık olarak 2 aylık projeli çalışma sonucu işyeri adı altında, sosyal medyadan da ilanlar vererek gayrimenkul alım satım işi yapan, buldukları müşterilere ev satmak bahanesiyle, çok defa ev sahiplerinden habersiz bazı evleri satışa sunup 'kapora' adı altında ve 'evde ipotek ya da icra var, ödemesi yapıldıktan sonra satış olur bahanesiyle parça parça ve defalarca para istedikleri ancak bu paraları ev sahiplerine göndermedikleri, işyerinde çalışanları ve kendileri ev sahibi rolüne girip, müşteriyle görüşmeler yaptıkları, bununla birlikte yine bankacı rolüne girerek banka olarak düşük faizli krediler verebileceklerini söyleyerek, talep edenler için başvuruda bulunduklarını, sonucu beklemeleri gerektiğini söyleyip müşterilerini dolandırdıkları ve çok yüklü miktarda paralar elde ettikleri tespit edilen S.A.A.(33), A.A.(23), M.Ş.(31), E.Ş.(25), E.Y.E.(20), E.B.(22), A.U.(19), T.S.(19) isimli 8 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucu adreslerinde yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bir miktar para, çeşitli dijital materyaller ile birçok senet, tapu ve ajandalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartıldı. - KÜTAHYA