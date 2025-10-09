Haberler

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu, yıkım var mı?

Güncelleme:
Kütahya, yeniden sarsıldı: Simav merkezli olarak kaydedilen sarsıntı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Depremin ne zaman meydana geldiği, büyüklüğü ve bölgede herhangi bir yıkım olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu, yıkım var mı?

Kütahya'da meydana gelen deprem vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Sarsıntının saat kaçta yaşandığı, büyüklüğü ve bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu, yıkım var mı?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'nın Simav ilçesi gece saatlerinde şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.54'te merkez üssü Maden köyü olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hafif şekilde hissedildi.

KÜTAHYA'DA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 12,1 kilometre derinlikte ve saat 02.54'te gerçekleşti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ?

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremin ardından ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun," ifadelerine yer verdi.

AFAD ise resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

500
