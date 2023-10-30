Kütahya'da deprem oldu mu? Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerini merakla takip ediyor. Ülkemizde zaman zaman tedirgin edici depremler yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık deprem bilgileri sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde son 500 depremi halka sunuyor.

Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Kütahya'da deprem nerede oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?