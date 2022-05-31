Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 Kütahya'da nerede deprem oldu? 31 Mayıs Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 Kütahya'da nerede deprem oldu? 31 Mayıs Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Mayıs Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 31 Mayıs Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Salı Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Kütahya'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Twitter paylaşımı:
"#DEPREM: Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi açıkları olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre 31 Mayıs Salı bugün saat 18:45'te Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Çukurören-Gediz olarak belirlendi.