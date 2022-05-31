Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 Kütahya'da nerede deprem oldu? 31 Mayıs Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

AFAD ve Kandilli verilerine göre 31 Mayıs Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Kütahya'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Salı Kütahya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Kütahya'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU? (31 MAYIS 2022)

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

"#DEPREM: Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi açıkları olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 31 Mayıs Salı bugün saat 18:45'te Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Çukurören-Gediz olarak belirlendi.

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