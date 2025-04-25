KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da bugün kaç deprem oldu?

Afad'ın son dakika bilgilerine göre Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Sabah saatlerinde peş peşe gerçekleşen depremler, "Kütahya'da kaç deprem oldu?" sorusunu daha da önemli hale getirdi. Peki, 25 Nisan 2025 tarihinde Kütahya'da kaç deprem meydana geldi? Hangi büyüklükte sarsıntılar kaydedildi ve yetkililer ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'da 25 Nisan 2025 sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. İlk olarak saat 07:23'te Simav ilçesine bağlı Yemişli bölgesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntı, yerin 8,81 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

KÜTAHYA'DA BUGÜN KAÇ DEPREM OLDU?

Yaklaşık 6 dakika sonra, saat 07:29'da aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 11,61 kilometre olarak ölçüldü.

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, gün boyunca Simav ilçesi ve çevresinde büyüklükleri 1,3 ile 2,6 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, saat 07.23'te Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.