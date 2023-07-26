Kütahya Belediyesi Şehit ve Gazi Ailelerine Gezi Düzenledi

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi etkinliği düzenledi. Belediye, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa gezisi düzenledi ve şehit ve gazi eşleri, anneleri ve yakınlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi etkinliği düzenledi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye'ye örnek olan ve bu alanda da birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. İlki geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 'Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor' projesi çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonu ile iki otobüs şehit ve gazi eşi, annesi ve yakınları Bursa gezisine katıldı.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak'ın başkanlık ettiği Bursa gezisi, Panorama 1392 Bursa Fetih Müzesi ile başlayan gezi, sırası ile Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Emir Sultan Türbe ve Cami ziyareti, Yeşil Cami ve içerisinde Çelebi Sultan Mehmet ile oğulları Şehzade Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızları Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Hafsa Hatun, Ayşe Hatun ve dadısı Daya Hatuna ait sandukaların yer aldığı Yeşil Türbe ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın öğle yemeği ikramının ardından Bursa gezisi tarihi Ulu Cami ve çevresinin gezilmesi ve ardından yine tarihi bir köy olan Cumalıkızık köyünün gezilmesi ile son buldu.

90'a yakın şehit ve gazi eşleri, anneleri ve yakınları, Başkan Işık'a böyle anlamlı bir projeyi başlattığı ve kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA