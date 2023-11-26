2019 Kütahya Yerel Seçimleri için halk sandığa giderken; Kütahya Belediye Başkanı, 12 ilçenin ve 15 beldenin belediye başkanı için oy kullanıldı. Peki, Kütahya belediyesi hangi parti? Kütahya belediyesi hangi partinin adayı tarafından yönetiliyor?

Kütahya belediyesi hangi parti? Kütahya belediyesi hangi partinin adayı tarafından yönetiliyor?

2019 Kütahya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Kütahya belediyesi hangi parti? Kütahya belediyesi hangi partinin adayı tarafından yönetiliyor?

KÜTAHYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN

Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Kütahya Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Ahmet Sami Kutlu %32,25 oy alırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Alim Işık %38,68 oy alarak Kütahya Belediye Başkanı oldu. Ayrıca Kütahya ili genel meclis sonuçlarına göre, MHP %25,66 oy oranı ile ikinci parti olurken AK Parti %44,32 oy oranı ile birinci parti oldu.