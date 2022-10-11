Kusursuz Kiracı yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? 11 Ekim Kusursuz Kiracı var mı, niye yok, neden bitti, yeni bölümleri olmayacak mı?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Kusursuz Kiracı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Kusursuz Kiracı yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? 11 Ekim Kusursuz Kiracı var mı, niye yok, neden bitti, yeni bölümleri olmayacak mı? merak etti. İşte detaylar...
Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? 11 Ekim Kusursuz Kiracı var mı, niye yok, neden bitti, yeni bölümleri olmayacak mı?
Kusursuz Kiracı geçen hafta 4 Ekim Salı günü 6. bölüm ile final yaptı. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi.
FOX TV'nin iddialı dizilerinin başında gösterilen Kusursuz Kiracı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk bölümü 30 Ağustos'ta yayınlanan dizi 6. bölümle final yapacak.
Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Alptekin Serdengeçti
Şirin Öten
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin
Emin Günenc
Yiğit Kağan Yazıcı
Almira Tuana Albay
Su Çeper