Fox TV'nin sevilen dizisi Kusursuz Kiracı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Kusursuz Kiracı yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? 11 Ekim Kusursuz Kiracı var mı, niye yok, neden bitti, yeni bölümleri olmayacak mı? merak etti. İşte detaylar...

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı yok mu, neden yok, bitti mi, final mi oldu? 11 Ekim Kusursuz Kiracı var mı, niye yok, neden bitti, yeni bölümleri olmayacak mı?

KUSURSUZ KİRACI VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kusursuz Kiracı geçen hafta 4 Ekim Salı günü 6. bölüm ile final yaptı. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi.

KUSURSUZ KİRACI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

FOX TV'nin iddialı dizilerinin başında gösterilen Kusursuz Kiracı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk bölümü 30 Ağustos'ta yayınlanan dizi 6. bölümle final yapacak.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCU KADROSU

Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti

Şirin Öten

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin

Emin Günenc

Yiğit Kağan Yazıcı

Almira Tuana Albay

Su Çeper