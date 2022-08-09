Kusursuz Kiracı yakında FOX'ta!
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Kusursuz Kiracı Yakında FOX'ta!
Kusursuz Kiracı Yakında FOX'ta! Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Serkay Tütüncü, Dilan Çiçek Deniz ve Bennu Yıldırımlar'nün paylaştığı, yeni sezonda FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Oyuncu Kadrosu; Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Bennu Yıldırımlar Melisa Döngel Ruhi Sarı Rüçhan Çalışkur Beyti Engin Özlem Tokaslan Umut Kurt Deniz Cengiz - Suzi Dinç İncinur Daşdemir Nilsu Yılmaz
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