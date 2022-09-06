Kusursuz Kiracı nerede çekiliyor? Dizideki Yuva Apartmanı nerede? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kusursuz Kiracı dizi çekimleri nerede yapıldı?

Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Kusursuz Kiracı nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Kusursuz Kiracı nerede çekiliyor? Kusursuz Kiracı hangi il ve ilçede çekilmektedir? Kusursuz Kiracı dizi çekimleri hangi semtte, bölgede yapılıyor? Yuva apartmanı nerede? İşte detaylar...

Kusursuz Kiracı nerede çekildi? Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'nün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kusursuz Kiracı dizi çekimleri nerede yapıldı? Kusursuz Kiracı Yuva Apartmanı nerededir?

KUSURSUZ KİRACI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kusursuz Kiracı dizi çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizi genel olarak Beykoz ve Balat gibi bölgelerde çekiliyor. Dizideki apartmanın ise Balat'ta olduğu bilinmektedir. Dizide başrol karakter Mona, Yuva Apartmanı'na taşınıyor. Bu apartmanın gerçekte İstanbul Fatih Balat bölgesinde bulunduğu söylenilmektedir.

KUSURSUZ KİRACI KONUSU NEDİR?

Kusursuz Kiracı'da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madame Vula

Melisa Döngel - Leyla

Ruhi Sarı

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin

Özlem Tokaslan

Umut Kurt

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat