Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Kusursuz Kiracı hakkında dizi ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlıyor? Kusursuz Kiracı dizisi hangi günler yayınlanacak? Kusursuz Kiracı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'nün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kusursuz Kiracı hangi gün? Kusursuz Kiracı yeni bölümleri hangi gün, Salı mı?

KUSURSUZ KİRACI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kusursuz Kiracı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecek.

KUSURSUZ KİRACI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümleri Salı günü ekranlara gelecektir.

KUSURSUZ KİRACI KONUSU NEDİR?

Kusursuz Kiracı'da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCU KADROSU

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madame Vula

Melisa Döngel - Leyla

Ruhi Sarı

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin

Özlem Tokaslan

Umut Kurt

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat