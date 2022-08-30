Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Bennu Yıldırımlar ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı, yakında FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kusursuz Kiracı konusu nedir? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi?

Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Fox TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kusursuz Kiracı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kusursuz Kiracı konusu nedir? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? İşte detaylar haberimizde...

KUSURSUZ KİRACI KONUSU NEDİR?

Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar.

Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI

Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Dilan Çiçek Deniz – Mona

Serkay Tütüncü – Yakup

Melisa Döngel- Leyla

Özlem Tokaslan – Hamiyet

Sami - Ruhi Sarı

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Bennu Yıldırımlar – Madam Vula

Deniz Cengiz -Suzi

Ümmü Putgül -Sabahat Göktürk

Umut Kurt -Nihat Dinç