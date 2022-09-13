Kusursuz Kiracı full HD bölüm izle! Kusursuz Kiracı 3. bölüm tek parça izle! Kusursuz Kiracı son bölüm neler oldu?

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KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona'nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder.

Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekteolduğu Yakup'un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır.

Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.

KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz

Serkay Tütüncü

Bennu Yıldırımlar

Melisa Döngel

Ruhi Sarı

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin

Özlem Tokaslan

Umut Kurt

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir

Nilsu Yılmaz

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KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NE?

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır. Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar. Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

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