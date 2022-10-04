Kusursuz Kiracı finali CANLI izle! FOX TV Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Kusursuz Kiracı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Kusursuz Kiracı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Kusursuz Kiracı canlı izle! Kusursuz Kiracı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı CANLI izle! FOX TV Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı CANLI izle! FOX TV Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV KUSURSUZ KİRACI CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV KUSURSUZ KİRACI FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE!

KUSURSUZ KİRACI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mona, peşine düştüğü cinayet aletiyle birlikte çöpe atılmış olan saç boyasını Pelin'in elinde görünce, bütün şüpheleri Pelin'de yoğunlaşır. Ancak kısa süre içinde işin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkacaktır.

Yakup'un ilanı aşkından sonra Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmakta. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır.

Öte yandan Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk kez içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkileyecektir.

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mona nihayet olanları Yakup'a anlattığında o güne dek bildiği her şeyi baştan değerlendirmesini gerektirecek hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Yakup her zamanki gibi onu şaşırtmayı başarmıştır.

Öte yandan Yakup yüzünden Mona ile Leyla arasına da kara kedi girer.

Şuayip'in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar. Sorguları apartman halkı kadar Yakup'u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur.

Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE!