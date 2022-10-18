Kusursuz Kiracı final mi? Kusursuz Kiracı bitti mi, neden yok? Kusursuz Kiracı neden yok?
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinin yayın akışında yer almaması sonrasında "Kusursuz Kiracı final mi?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Kusursuz Kiracı final mi? Kusursuz Kiracı bitti mi, neden yok? Kusursuz Kiracı neden yok? İşte detaylar...
Kusursuz Kiracı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinin yayın akışında yer almaması sonrasında "Kusursuz Kiracı final mi?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Kusursuz Kiracı final mi? Kusursuz Kiracı bitti mi, neden yok? Kusursuz Kiracı neden yok? Detaylar haberimizde...
Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.
Kusursuz Kiracı geçen hafta 4 Ekim Salı günü 6. bölüm ile final yaptı. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi.
FOX TV'nin iddialı dizilerinin başında gösterilen Kusursuz Kiracı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk bölümü 30 Ağustos'ta yayınlanan dizi 6. bölümle final yaptı.
Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Alptekin Serdengeçti
Şirin Öten
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin
Emin Günenc
Yiğit Kağan Yazıcı
Almira Tuana Albay
Su Çeper