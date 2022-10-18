Kusursuz Kiracı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinin yayın akışında yer almaması sonrasında "Kusursuz Kiracı final mi?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Kusursuz Kiracı final mi? Kusursuz Kiracı bitti mi, neden yok? Kusursuz Kiracı neden yok? Detaylar haberimizde...

KUSURSUZ KİRACI KONUSU NEDİR?

Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

KUSURSUZ KİRACI FİNAL Mİ?

Kusursuz Kiracı geçen hafta 4 Ekim Salı günü 6. bölüm ile final yaptı. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi.

KUSURSUZ KİRACI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

FOX TV'nin iddialı dizilerinin başında gösterilen Kusursuz Kiracı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk bölümü 30 Ağustos'ta yayınlanan dizi 6. bölümle final yaptı.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCU KADROSU

Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti

Şirin Öten

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin

Emin Günenc

Yiğit Kağan Yazıcı

Almira Tuana Albay

Su Çeper