Kusursuz Kiracı dizisi konusu ne, nerede çekiliyor? Kusursuz Kiracı oyuncuları kim? Kusursuz Kiracı ne zaman, hangi kanalda?

30 Ağustos akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı dizi izleyiciyi ilk bölümden ekranlara kitledi. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında merak edilenler var. Konusunun farklılığı nedeniyle uyarlama mı, gerçek hayattan mı diye sorular merakla araştırılıyor. Kusursuz Kiracı konusu ne, nerede çekiliyor? Kusursuz Kiracı ne zaman, hangi kanalda?

Başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün olması seyircinin ilgisini çekerken dizinin konusu daha da ilgiyi üzerine topladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaparken senaryosunu ise Nermin Yıldırım yazıyor. MF yapım imzalı olan dizi ilk bölümden seyirciyi ekranlara kitlemeyi başardı. Yayınlanmadan önce tanıtımını izleyen izleyiciler Kusursuz Kiracı'nın yayınlanmasını heyecanla bekliyordu. Dün akşam ise Fox Tv ekranlarında seyirci ile buluştu. Kusursuz Kiracı konusu ne, nerede çekiliyor? Kusursuz Kiracı oyuncuları kim? Kusursuz Kiracı ne zaman, hangi kanalda?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dün akşam Fox Tv'de yayına giren Kusursuz Kiracı konusu ile seyircinin ilgisini çekti. Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır. Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar. Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

KUSURSUZ KİRACI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekildiği apartman seyirci tarafından merak ediliyor. Çekimleri Beykoz ve Balat çevrelerinde yapılan dizide adı geçen Yuva Apartmanı'nın Balat semtindedir.

KUSURSUZ KİRACI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kusursuz Kiracı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecek.

KUSURSUZ KİRACI 1. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşanan kundaklama vakalarının ardı arkası kesilmemektedir. Yetimhanede geçen bir çocukluktan sonra tek başına hayata tutunabilmek için canla başla çalışan genç internet muhabiri Mona, yangınları takip etmekle görevlendirilmiştir. Haberden döndüğü bir gün kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne atmasıyla evsiz kalır. Polis olarak görev yapan ve yetimhaneden beri tanıdığı tek yakın arkadaşı Leyla, gizli görevde olduğu için onun yanına taşınamaz ve çaresiz kalır. O sırada yanında olan meslektaşı Yakup'un kendi dairesine kiracı olarak taşınma teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ancak olaylar hiç de umduğu gibi gelişmez. Birbirinden tuhaf karakterlerle tanışacağı Yuva Apartmanı'nda onu tatsız bir sürpriz beklemektedir.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz (Mona)

Serkay Tütüncü (Yakup Ortaç)

Melise Döngel (Leyla)

Özlem Tokaslan (Hamiyet)

Ruhi Sarı (Sami)

Beyti Engin (Cüneyt Göktürk)

Ümmü Putgül (Sabahat Göktürk)

Umut Kurt (Nihat Dinç)

Deniz Cengiz (Suzi)

Hasan Şahintürk (Muzaffer Ortaç)

Bennu Yıldırımlar (Madam Vula)