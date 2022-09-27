FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı CANLI izle! FOX TV Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV KUSURSUZ KİRACI CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV KUSURSUZ KİRACI CANLI İZLE!

KUSURSUZ KİRACI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mona nihayet olanları Yakup'a anlattığında o güne dek bildiği her şeyi baştan değerlendirmesini gerektirecek hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Yakup her zamanki gibi onu şaşırtmayı başarmıştır.

Öte yandan Yakup yüzünden Mona ile Leyla arasına da kara kedi girer.

Şuayip'in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar. Sorguları apartman halkı kadar Yakup'u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur.

Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mona evsizlik tehdidinden sonra şimdi bir de işsiz kalmıştır. Ancak öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer'in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri tümüyle değiştirir. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE!