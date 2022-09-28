Kusursuz Kiracı dizisi FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kusursuz Kiracı dizisinin final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı dizi final mi yapacak sorusu araştırılıyor. İzleyiciler, Kusursuz Kiracı dizisinin akıbetini merak ediyor. Peki, Kusursuz Kiracı bitiyor mu? Kusursuz Kiraci final mi yapacak? Detaylar haberimizde...

KUSURSUZ KİRACI BİTİYOR MU?

Başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Kusursuz Kiracı dizisi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapma kararı aldı. Reyting sonuçları düşük gelen Kusursuz kiracı 6.bölümüyle ekrana veda edecek.

USURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır. Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar. Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz (Mona)

Serkay Tütüncü (Yakup Ortaç)

Melise Döngel (Leyla)

Özlem Tokaslan (Hamiyet)

Ruhi Sarı (Sami)

Beyti Engin (Cüneyt Göktürk)

Ümmü Putgül (Sabahat Göktürk)

Umut Kurt (Nihat Dinç)

Deniz Cengiz (Suzi)

Hasan Şahintürk (Muzaffer Ortaç)

Bennu Yıldırımlar (Madam Vula)