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Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?

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Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kusursuz Kiracı bugün 5. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?

Kusursuz Kiracı dizisinin bugün 5. bölümün ardından 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölümün sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

KUSURSUZ KİRACI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Mona nihayet olanları Yakup'a anlattığında o güne dek bildiği her şeyi baştan değerlendirmesini gerektirecek hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Yakup her zamanki gibi onu şaşırtmayı başarmıştır.

Öte yandan Yakup yüzünden Mona ile Leyla arasına da kara kedi girer.

Şuayip'in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar. Sorguları apartman halkı kadar Yakup'u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur.

Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.

Kusursuz Kiracı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?

Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur -

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti -

Şirin Öten -

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin -

Emin Günenc -

Yiğit Kağan Yazıcı -

Almira Tuana Albay -

Su Çeper -

İncinur Daşdemir -

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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