Kusursuz Kiracı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Kusursuz Kiracı bugün 4. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kusursuz Kiracı 5. bölüm fragmanı çıktı mı? Kusursuz Kiracı 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?
Kusursuz Kiracı dizisinin bugün 4. bölümün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
KUSURSUZ KİRACI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Mona apartmanın gizemini çözmeye başlamıştır. Komşuları iş üstünde bastıktan sonra şans ibresinin kendisinden yana döneceğini umar. Ancak olaylar hiç de öyle gelişmez.Cesedin yerini bulmadan kendini sağlama alma şansın olmadığını kısa zamanda anlayan Mona, komşularla karşılıklı sessizlik anlaşması yapmayı kabul etmek zorunda kalır. Bu da Yakup'tan büyük sırlar saklaması ve daha da fenası komşularla Yakup'a karşı suç ortaklığı yapması anlamına gelecektir. Bu durum Yakup'la arasında suçluluktan doğan derin bir uçurum açar.
Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir?
Mona evsizlik tehdidinden sonra şimdi bir de işsiz kalmıştır.
Ancak öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer'in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri tümüyle değiştirir. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?
Leyla, Yakup'a güvenmemesi gerektiği konusunda Mona'yı sert bir dille uyarır. Ama gönül ferman dinlemeyince işler yine karışacaktır. Üstelik Mona'nın avcılığı da uzun süremeyecek, komşuların organize planıyla kendini yine av konumunda bulacaktır. Üstelik bu defa başı sahiden derttedir.
Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur -
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Alptekin Serdengeçti -
Şirin Öten -
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin -
Emin Günenc -
Yiğit Kağan Yazıcı -
Almira Tuana Albay -
Su Çeper -
İncinur Daşdemir -