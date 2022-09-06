Fox TV'nin sevilen dizisi Kusursuz Kiracı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kusursuz Kiracı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı yeni bölümde neler olacak? Kusursuz Kiracı dizisi son bölümde neler oldu?

KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kusursuz Kiracı dizisinin bugün 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

KUSURSUZ KİRACI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona'nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder.

Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekteolduğu Yakup'un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır.

Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCU KADROSU

Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur -

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti -

Şirin Öten -

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin -

Emin Günenc -

Yiğit Kağan Yazıcı -

Almira Tuana Albay -

Su Çeper -

İncinur Daşdemir -