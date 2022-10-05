Ali Kınık yeni şarkısı Küstün Mü çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Ali Kınık Küstün Mü şarkı sözleri ne? Küstün Mü sözleri!

Ali Kınık Küstün Mü şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Küstün Mü şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Ali Kınık Küstün Mü şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Küstün Mü sözleri! Ali Kınık Küstün Mü şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

ALİ KINIK- KÜSTÜN MÜ ŞARKI SÖZLERİ

Bir tek sözüne kurban olurum

Sitem mi ettin küstün mü?

Ben senin işvene cilvene ölürüm

Selamı sabahı kestin mi?

Bir tek sözüne kurban olurum

Sitem mi ettin küstün mü?

Ben senin işvene cilvene ölürüm

Selamı sabahı kestin mi?

Her gece sokağın narası sensin

Her sabah yüzümün karası sen

Döşümde bıçak yarası sensin

Sen belalına küstün mü?

Her gece sokağın narası sensin

Her sabah yüzümün karası sen

Döşümde bıçak yarası sensin

Sen belalına küstün mü?

Dediler ki Cemile sözünden döndü

Yüreğimde bir leylak yandı

Hercai gönlün kimlere kandı?

Şimdiki benden üstün mü?

Dediler ki Cemile sözünden döndü

Yüreğimde bir leylak yandı

Hercai gönlün kimlere kandı?

Şimdiki benden üstün mü?

Her gece sokağın narası sensin

Her sabah yüzümün karası sen

Döşümde bıçak yarası sensin

Sen belalına küstün mü?

Her gece sokağın narası sensin

Her sabah yüzümün karası sen

Döşümde bıçak yarası sensin

Sen belalına küstün mü?