Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti nedir? Hangi saatler arasında kuşluk vakti oluyor? - Haberler

Güneş doğduktan yaklaşık olarak 40-50 dakika sonraki ilk kuşluk vaktinde kılınmalıdır. Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti nedir? İşte detaylar haberimizde...

KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN?

Kuşluk, güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır. Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

KUŞLUK VAKTİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

Niyet ise şu şekilde dile getirilmelidir: "Niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazını kılmaya." Besmele çekilip niyet edildikten sonra tekbir getirilir. Ardından eller erkekler için göbek hizasında, kadınlar için ise göğüs hizasında birleştirilerek namaza başlanır.

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