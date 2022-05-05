Kuşkonmaz Cami'ye neden kuş konmuyor? Kuşkonmaz Cami'ye kuş konmuyor mu, neden Kuşkonmaz denilmiş?

Kuşkonmaz Cami'ye neden kuş konmuyor? Kuşkonmaz Camii diğer adıyla Şemsi Paşa Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Caddesinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. Caminin adını duyan vatandaşlar Kuşkonmaz Cami'ye neden kuş konmaz? Kuşkonmaz Cami'ye kuş konmuyor mu? Kuşkonmaz Cami'ye neden Kuşkonmaz denilir? sorularına yanıt aramaktadırlar. İşte Kuşkonmaz Cami hikayesi haberimizde...

KUŞKONMAZ CAMİ'YE NEDEN KUŞ KONMUYOR?

Kesme taştan yapılan kare planlı camiinin kubbesi sekiz yüzlü bir kasnağa oturmaktadır. Avlusunun iki kapısı olup, biri deniz tarafına, diğeri ise park yönüne açılmaktadır. Camiinin minaresi esas yapısı üzerine ve köşeye oturtulmuştur. Kuşkonmaz Camii denilmesinin sebebi: Üsküdar'da sahil şeridinde bulunan Şemsi Ahmed Paşa Cami, diğer bilinen adıyla Kuşkonmaz Cami, 1580 yılında Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Titizliği nedeniyle Mimar Sinan'dan üzerine kuşların pisletemeyeceği bir cami yapmasını istedi. Usta mimar bunun üzerine araştırmalarını yaptı ve çözümü buldu. Kuşların rüzgarların yönünden etkilenmesi sebebiyle, camiyi kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği noktaya inşa etti. Bu şekilde kuşlar camii üzerine konamaz oldular.

KUŞKONMAZ CAMİİ TARİHİ

Üsküdar sahilinin hemen kıyısında yer alan Şemsi Paşa Camii, 1580 yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

KUŞKONMAZ CAMİİ NEREDE?

Kuşkonmaz Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Caddesinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

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