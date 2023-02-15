Kuşburnu meyvesi, ülkemizde çok farklı formlarda çok yaygın olarak tüketilen bir besindir. Halk arasında en çok sevilen bitki çaylarından biri kuşburnu çayıdır. Özellikle kış aylarında çoğu kişi tarafından tüketilen kuşburnu çayı aynı zamanda idrar söktürücü etkiye sahip olduğundan vücuttan ödem atma, idrar yolu enfeksiyonlarından korunma gibi faydaları da beraberinde getirir. Peki, Kuşburnu nedir, faydaları ve zararları neler? Kuşburnu nasıl içilir? Kuşburnu nasıl kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen kuşburnun sağlığa katkıları çoktur. Ülkemizde sık sık tüketilen kuşburnun çayı da yaygın kullanım alanlarından biridir. Peki, Kuşburnu nedir, faydaları ve zararları neler? Kuşburnu nasıl içilir? Kuşburnu nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

KUŞBURNU NEDİR?

Kuşburnu, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde doğal olarak yetişebilen, çalı formunda, boyu 1-3 metre aralığında bitki türlerinden biridir. Rosacea familyasında yer alan kuşburnu, eylül ve ekim aylarında meyve verir.

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin açısında çok zengin olan kuşburnu genel vücut sağlığı için faydalı bir bitkidir.

Antioksidan bakımında zengin olan kuşburnu yaşlanmanın etkilerini geciktirdiği gibi kırışıklıkları azaltır.

Cilt sorunlarına iyi gelen kuşburnu aknelerle egzamaları tedavi edici özelliğe sahiptir.

Otoimmun sistemi kuvvetlendiren kuşburnu bedeni hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Kemik sağlığına iyi gelen kuşburnu eklemlerdeki kireçlenmeyle mücadele eder.

Kuşburnu ağrıları kesme özelliğine sahiptir.

Mide sorunları kuşburnu sayesinde geçer.

KUŞBURNUNUN ZARARLAR NELER?

Kuşburnu çayının olası yan etkileri arasında şunlar bulunabilir:

İshal

Kramp

Mide bulantısı, şişkinlik

Uykusuzluk, yorgunluk

Böbrek taşları gelişme riski

Kanama (Kuşburnu çayındaki aktif maddeler kanın pıhtılaşmasını engelleyebileceğinden kanama durumlarını şiddetlendirebilir)

Alerji-tahriş (Kuşburnu çayı bitkiye duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kuşburnu alerjisi olan kişilerin kuşburnu çayı içmekten kaçınmaları gerekir. Kuşburnu etkenli nemlendirici cilt bakım ürünleri kullanan kişiler de dikkatli olmalıdır.

KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?

Kuşburnunun bir diğer ürünü olan kuşburnu marmelatı, ülkemizin pek çok kesiminde bir kahvaltılık ürün olarak tüketilir. Kuşburnunun yoğunlaştırılmış bir versiyonu olduğundan içerdiği antioksidanlar, vitamin ve mineraller açısından kuşburnu marmelatı oldukça zengindir. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında, hasat zamanı olduğundan kuşburnu meyvesine taze olarak da ulaşabilmek mümkündür. Kuşburnu faydaları arasında en önemlilerinden bir tanesi de C vitamini içeriğinin çok yüksek olmasıdır. C vitamininin ısıl işlem, metalle temas gibi durumlarda önemli ölçüde kayba uğraması nedeniyle kuşburnunun taze olarak tüketilmesi vitamin alımını artırır. Bu nedenle yaz sonu ve sonbahar başına denk gelen bu dönemde mümkün olduğunca taze kuşburnu tüketilmesinde fayda vardır. Ayrıca bu zamanda alınan taze kuşburnular, kış için kurutulabilir.

Eğer siz de kuşburnunun sağlık üzerindeki saymakla bitmeyen olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorsanız beslenme planınıza kuşburnu meyvesi, çayı ve marmelatını ekleyebilirsiniz. Herhangi bir hastalığınız nedeniyle sürekli kullandığınız ilaçlar var ise veya özel bir beslenme programı uyguluyorsanız, düzenli kuşburnu tüketimine başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Kuşburnu ile zenginleştirdiğiniz sağlıklı beslenme planınızın yanı sıra düzenli egzersiz yaparak ve rutin sağlık taramalarınızı zamanında yaptırmaya özen göstererek sağlığınızı koruyabilir, hastalıklara karşı önleminizi alabilirsiniz.

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