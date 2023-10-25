Bugün Star TV'de Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Kuşatma: Nişancının Gözü oyuncu kadrosunda kimler var? Kuşatma: Nişancının Gözü konusu nedir? İşte detaylar...

Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

'Kuşatma : Nişancının Gözü' filminin yönetmenliğini Josh Sternfeld üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson gibi isimler yer alıyor.Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

KUŞATMA : NİŞANCININ GÖZÜ KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

KUŞATMA : NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jesse Metcalfe

Bruce Willis

Chad Michael Murray

Kelly Greyson

KUŞATMA : NİŞANCININ GÖZÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerilim ve aksiyon filmi olan Kuşatma: Nişancının Gözü 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.