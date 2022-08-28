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Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

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Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Bugün Star TV'de Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Kuşatma: Nişancının Gözü oyuncu kadrosunda kimler var? Kuşatma: Nişancının Gözü konusu nedir? İşte detaylar...

'Kuşatma : Nişancının Gözü' filminin yönetmenliğini Josh Sternfeld üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson gibi isimler yer alıyor.Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kuşatma: Nişancının Gözü filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

  • Jesse Metcalfe
  • Bruce Willis
  • Chad Michael Murray
  • Kelly Greyson

Gerilim ve aksiyon filmi olan Kuşatma: Nişancının Gözü 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.

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