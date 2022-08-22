Yönetmen koltuğuna James Cullen Bressack'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray gibi oyuncuların yer aldığı Kuşatma filminin konusu merak ediliyor. Peki, Kuşatma (Fortress) filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kuşatma filmi kaç yılında çekildi?

Kuşatma filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Kuşatma filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kuşatma filmi kaç yılında çekildi? İşte detaylar haberimizde...

KUŞATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

KUŞATMA FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Jesse Metcalfe(Paul Michaels)

Bruce Willis(Robert Michaels)

Chad Michael Murray (Frederick Balzary)

Eric West(Matthews)

Kelly Greyson(Kate Taylor)

Ser'Darius Blain(Ulysses)

Michael Sirow(Ken Blain)

Shannen Doherty(Brigadier General Barbara Dobbs)

Katalina Viteri(Sophia)

Natalie Burn(Sandra)

Luis Da Silva Jr.(Axel)

Sean Kanan(Vlad)