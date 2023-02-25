Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma oyuncu kadrosu! Kuşatma filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Emile Hirsch ve Randall Emmett'in bir hikayesine dayanan, James Cullen Bressack tarafından yönetilen bir 2021 Amerikan aksiyon filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kuşatma filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma oyuncuları kimler? Kuşatma filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Robert, emekli ABD istihbarat görevlilerinin kaldığı çok gizli bir tesiste yaşıyor. Oğlu Paul, 3 yıl onu görmedikten veya ondan haber almadıktan sonra tesise kadar izini sürer. Nakit pozitif olması için 5 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyleyerek kripto para şirketini ona teklif ediyor. Annesinin mirasından ona para vermek için bir belge imzalaması gerekiyor. Babasının haberi olmadan oğlunun hayatını ve kariyerini takip ediyor. Balzary ve suçlu grubu tesise sızar ve Robert ve Paul'ü kale adı verilen yüksek teknolojili bir sığınağa kadar takip ederek tüm gardiyanları öldürür. Onları bağlarlar.

KUŞATMA OYUNCU KADROSU!

Jesse Metcalfe

Bruce Willis

Çad Michael Murray

Kelly Greyson

Ser'Darius Blain

Michael Sirow

Shannen Doherty

Katalina Viteri

Natalie Burn

Luis Da Silva

Sean Kanan

Lauren Schiff