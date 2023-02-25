Kuşatma filmi nasıl bitiyor? Kuşatma final sahnesi İZLE! Kuşatma sonunda ne oluyor?

Emile Hirsch ve Randall Emmett'in bir hikayesine dayanan James Cullen Bressack tarafından yönetilen bir 2021 Amerikan aksiyon filmidir. Kuşatma filminin sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Kuşatma filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Kuşatma filmi nasıl bitiyor? Kuşatma final sahnesi nasıl? Kuşatma sonunda ne oluyor? İşte, Kuşatma final sahnesi!

KUŞATMA OYUNCU KADROSU!

Jesse Metcalfe

Bruce Willis

Çad Michael Murray

Kelly Greyson

Ser'Darius Blain

Michael Sirow

Shannen Doherty

Katalina Viteri

Natalie Burn

Luis Da Silva

Sean Kanan

Lauren Schiff

KUŞATMA FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Robert, emekli ABD istihbarat görevlilerinin kaldığı çok gizli bir tesiste yaşıyor. Oğlu Paul, 3 yıl onu görmedikten veya ondan haber almadıktan sonra tesise kadar izini sürer. Nakit pozitif olması için 5 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyleyerek kripto para şirketini ona teklif ediyor. Annesinin mirasından ona para vermek için bir belge imzalaması gerekiyor. Babasının haberi olmadan oğlunun hayatını ve kariyerini takip ediyor. Balzary ve suçlu grubu tesise sızar ve Robert ve Paul'ü kale adı verilen yüksek teknolojili bir sığınağa kadar takip ederek tüm gardiyanları öldürür. Onları bağlarlar.