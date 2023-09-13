Kuşadası Turizmi 2023'te Rekor Seviyelere Ulaşıyor

Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, Kuşadası'nın turistik cazibesi ve düzenlenen etkinlikler sayesinde 2023 yılında turist akınına uğradığını açıkladı. Otel doluluk oranlarının rekor seviyelere ulaşması, turizm sektörü ve ekonomi için büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor.

Aydın'ın turistik cenneti Kuşadası, 2023 yılında adeta turist yağmuruna tutuluyor. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, bu yılın Aydın turizmi açısından oldukça önemli bir dönem olduğunu belirterek, otel doluluk oranlarının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

Köroğlu, yaptığı açıklamada, Kuşadası'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve denizinin cazibesiyle her yıl daha fazla turist çektiğini söyledi. 2023 yılında ise bu ilginin önceki yıllara göre daha da arttığını ifade etti.

Kuşadası'nın sahip olduğu güzelliklerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerin ve festivallerin turistik aktivitelerin de turistleri cezbettiğini dile getiren Koroğlu, özellikle yılın bu döneminde yapılan festivallerin ve özel etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından turistlere kucak açtığı bu dönemde, otel doluluk oranlarının rekor seviyelere ulaşmasının hem turizm sektörü hem de ekonomi açısından büyük bir kazanç olduğunu belirten Koroğlu, Kuşadası'nın turizmdeki bu başarısının sürmesini umut ettiğini sözlerine ekledi. - AYDIN