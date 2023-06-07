Kuşadası Turizm Sektörü Schengen Vizesi Sorunuyla Karşı Karşıya

Salgın dönemi ve sonrası seyahat kısıtlamaları, Schengen vizesi başvurularının karşılanmaması ve vize reddedilmeleri gibi sorunlar, Kuşadası turizm sektörünü olumsuz etkiliyor. Turizm temsilcileri Avrupa ülkelerindeki fuarlara katılamıyor ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiremiyor. Türk vatandaşlarının Avrupa vizesi için randevu almakta zorlandığı belirtiliyor.

Kuşadası'ndaki turizm sektörü de Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sorunuyla karşı karşıya kalırken, bu durum birçok iş adamını ve turizmciyi olumsuz etkiledi.

Salgın dönemi ve sonrası seyahat kısıtlamaları, Schengen vizesi başvurularının karşılanmaması ve vize reddedilmeleri gibi sorunlar, son 2 yılda giderek büyüyerek önemli bir mesele haline geldi.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak KUTO üyelerinin Schengen vizesi almakta zorluk yaşadıklarını ve salgın döneminden sonra vize sorunuyla karşılaştıklarını belirtti. Özellikle turizmcilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yıkılmaz, turizm temsilcilerinin Avrupa ülkelerindeki fuarlara katılamadıklarını ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu Türk vatandaşlarının Avrupa vizesi için geçmişte birkaç hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirtirken, son başvurusunu yaptığı günün Ekim ayına verildiğini söyledi. Hedeflediği Avrupa ülkesinden randevu bulamadığını ifade eden Köroğlu, büyük bir sıkıntı içinde olduklarını dile getirdi. Özellikle belli kademede memur olanların yeşil pasaport alabildiklerini ve birçoğunun bunu kullanmadığını dile getiren Serdar Köroğlu, turizmde de bu uygulamanın olması gerekliliğini söyledi. Her yıl işleri gereği en az 4-5 ülkeye seyahat ettiklerini ve vize ile ilgili problem yaşanmaması gerektiğini söyledi.

İşlerini yapamadıklarını belirten Köroğlu, mevcut durumda derdini anlatabilecekleri bir yetkilinin olmadığını ve internet sitelerine girdiklerinde randevu tarihi varsa verebildiğini, yoksa işlem yapamadıklarını ifade etti. Köroğlu, "İtibar kaybediyoruz. Eskiden 'Türk insanı' dediğinizde herkes kucak açardı. Şimdi ise konsolosluk önünde insanlar işlerini görebiliyordu ama artık öyle değil. Geçen yıldan ödediğimiz fuarlara nasıl katılacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Turizmci Cengiz Doğan ise yurt dışı fuarlara gitmek isteyen birçok turizmcinin vize reddiyle karşılaştığını ve yüksek vize ücretlerinin yanı sıra reddedilen başvuruların geri ödemesinin yapılmadığını belirtti. Doğan, bu sorunlar nedeniyle yerli turistlerin yurt dışında tatil yapmak veya fuarlara katılmak için başka ülkelere yönelmeye başladığı ifade etti. Turizmci Doğan, "Kuşadası turizm sektörü, Schengen vizesi sorununun çözülmesi ve vize başvurularının daha hızlı sonuçlanması konusunda Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan destek bekliyor" diye konuştu. - AYDIN