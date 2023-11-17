Kuşadası, TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen stantlar, TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcılar, Kuşadası'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil ve konaklama imkanlarını keşfetti.

Kuşadası, bu yıl 6'ıncı kez düzenlenen TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki yerini aldı. Kuşadası Belediyesi tarafından kentin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil ve konaklama imkanlarının tanıtılması için açılan stantlar fuarın ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Türkiye'deki turizm kentlerinin turistik potansiyelinin tanıtıldığı TRAVELEXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, başkent Ankara'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen fuara, Kuşadası Belediyesi de katılırken farda, kentin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile tatil ve konaklama imkanlarının tanıtılması için açılan stantlar, ilk günde ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası stantlarını ziyaret eden katılımcılar ve turizm profesyonelleri, pandemi sonrası ortaya çıkan 'yeni turizm' anlayışı doğrultusunda Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Davutlar Sevgi Plajı'nda yaşama geçirilen Ada Camping ile yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan Kampinova'ya yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN