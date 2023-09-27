Kuşadası Ticaret Odası, İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda yer aldı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı" düzenlendi. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fuarda Kuşadası Ticaret Odası da, Kuşadası standı ile yer aldı.

Balkan ülkelerinin yanı sıra Türk acente, otel ve kamu kurumlarının katıldığı, yaklaşık 100 stanttan oluşan fuarda, Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan stantta, birbirinden güzel Kuşadası görselleri ve tanıtım materyalleri ile ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri katılımcılara tanıtıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Kuşadası, balkan ülkelerinin tercih ettiği bir destinasyon" diyerek konuşmasında şunları söyledi; "Balkanlarla olan turizm bağlarımızın daha da güçlenmesi, üyelerimizin balkan ülkelerine kendi tanıtımlarını yapabilmeleri amacıyla katıldığımız, İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda misafirlerimize, ilçemizin turizm imkanlarını, doğal ve kültürel güzelliklerini anlatarak, görsel materyallerle destekledik. 2024 sezonu için tanıtım çalışmalarımıza şimdiden Balkan ülkeleri ile başladık. Amacımız ilçemizde turizm hareketliliğinin önümüzdeki sezon daha da artması" - AYDIN